Argentine - France : "On garde la tête haute", assure Raphaël Varane

L’équipe de France a échoué dans sa quête de troisième sacre mondial ce dimanche face à l’Argentine. Après avoir été longtemps menés, les Bleus avaient réussi à retourner la situation par deux fois, en réussissant à revenir au score en seconde mi-temps, puis en arrachant une séance de tirs au but dans les prolongations. À la sortie du match, Raphaël Varane a voulu retenir le positif, assurant que ce groupe de joueurs allait réaliser de belles choses à l’avenir.

"La fin est cruelle sur les tirs au but, mais nous sommes fiers de ce qu'on a fait. C'est un groupe qui est très jeune, on a aussi construit nos succès avec des défaites, donc ce groupe se relèvera. Il y a un potentiel qui est énorme, c'est un groupe qui a du cœur".

Le défenseur des Bleus a aussi regretté cette première partie du match ratée : "Pendant une heure, on n'a pas existé, mais on n'a rien lâché, on s'est battus, on est revenus dans ce match et on aurait même pu gagner", a-t-il assuré au micro de TF1. "On garde la tête haute. On est revenus de nulle part, ce n'était pas facile, on n'a rien lâché".

