La finale ayant opposé l'Argentine et la France est d'ores et déjà gravée dans les livres d'histoire. Si l'issue n'est pas en faveur de l'équipe de France, le spectacle livré par les joueurs des deux équipes est d'anthologie. "Les Bleus nous ont fait rêver", a de son côté tweeté le président de la République. Emmanuel Macron est descendu de la tribune et a consolé Kylian Mbappé alors qu'il était au sol.

Martinez, le gardien argentin, est également venu relever Mbappé. Il a pris le soin de venir voir l'attaquant français. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a ensuite pris dans ses bras comme un enfant, pour le soulager, pour soulager sa douleur. Pour autant, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la Coupe du monde avec 8 buts inscrits.

En plein scandale du "Qatargate", et alors que les eurodéputées ont voté à la quasi-unanimité un texte dans lequel ils demandent "instamment la suspension des titres d'accès des représentants d'intérêts qataries" le temps de l'enquête, Emmanuel Macron a décidé de faire le déplacement jusqu'au Qatar.

