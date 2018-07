Annoncé à l'OM, Grégory Sertic est menacé de mort et placé sous protection

et AFP

publié le 29/01/2017 à 20:28

Le milieu de Bordeaux Grégory Sertic, en négociation avec Marseille pour un éventuel transfert, a été placé temporairement sous protection par son club à la suite de menaces de mort émanant de supporters girondins, comme l'a annoncé son club. "Pour tranquilliser le joueur, nous l'avons mis sous protection lors du déplacement à Nancy", a déclaré le président Jean-Louis Triaud à l'AFP. "On a aussi surveillé sa maison mais la protection depuis a été levée".



Selon SudOuest, le joueur a reçu vendredi soir à son domicile un paquet avec des menaces de mort, en cas de départ pour l'OM. Le club a aussitôt décidé de prendre des mesures pour assurer la protection de son joueur et de sa compagne. Sertic, 27 ans et au club depuis 2008, n'a encore pris aucune décision quant à un éventuel départ sur la Canebière lors de ce mercato. Le club phocéen voudrait en faire un défenseur central. Il a été pris en charge par la sécurité du club lors du déplacement en Lorraine.