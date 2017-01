Mercato : Payet officiellement Marseillais, Alessandrini en partance

LE JOURNAL DU MERCATO - Le compte Twitter de West Ham a officialisé l'accord avec l'OM pour Payet. Romain Alessandrini se dirige lui vers les États-Unis.

29/01/2017

À 27 ans, la future destination annoncée de Romain Alessandrini par le quotidien sportif L'Équipe pourrait étonner. Mais le gaucher semble se diriger vers la côte Ouest des États-Unis et le club des Los Angeles Galaxy. Arrivé du Stade Rennais en juin 2014 contre une somme de 4 millions d'euros, il pourrait quitter la cité phocéenne sans réussir à s'y imposer.



Le nouvel entraîneur marseillais, Rudi Garcia, l'utilise très peu cette saison. Alessandrini n'a joué que six matches avec son club (239 minutes de jeu au total) dont une contre-performance personnelle (et collective) sur le terrain de Monaco (4-0) le 28 novembre 2016. L'ancien coach du Losc l'avait aligné sur le côté gauche de la défense marseillaise.



Un poste inhabituel pour un match qui l'a enterré aux yeux de son coach. Il n'a pas - non plus - été épargné par les blessures depuis deux ans. Avec l'OM, il n'a jamais fini une saison avec plus de 30 matches joués. Les détails du contrat et des négociations entre les deux clubs n'ont pas été publié mais le joueur pourrait atterrir ce lundi outre-Atlantique pour signer son contrat toujours selon L'Équipe.

Payet "rentre à la maison"

Le dossier Payet est officiellement bouclé. Après plusieurs semaines de négociations et d'annonces plus ou moins solennels, West Ham et Marseille sont tombés d'accord sur une somme de 25 millions de livres, soit un peu moins de 30 millions d'euros. C'est le club anglais qui a publié l'affaire via son compte Twitter.



Le joueur international français de 29 ans doit passer sa visite médicale avant de parapher son contrat lundi. Il devrait être présenté à la presse en début de semaine prochaine. Avant cela il posté, toujours sur le réseau social Twitter, une photo de son arrivée sur le sol marseillais avec une légende que les fans marseillais apprécieront : "On rentre à la maison".

On rentre à la maison pic.twitter.com/AcwO3FChYt — Dimitri Payet (@dimpayet17) 29 janvier 2017

Nkoulou intéresse la Premier League

Le défenseur camerounais de l'Olympique Lyonnais pourrait quitter le Rhône avant la fin du mercato hivernal, mardi 31 janvier à minuit. Le joueur de 26 ans et la direction lyonnaise ont été approchés par le club anglais de Hull City. 19e de Premier League, le club entraîné par Marco Silva cherche un défenseur et s'est penché sur Nicolas Nkoulou.





L'ancien marseillais ne semble pourtant pas intéressé par ce projet et souhaiterait rester à l'OL. Depuis plusieurs semaines il n'est plus un titulaire indiscutable dans l'esprit de son entraîneur Bruno Génésio qui lui préfère la paire Mapou Yanga-Mbiwa-Emmanuel Mammana. Il est sous contrat jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais.