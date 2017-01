MINUTE PAR MINUTE - Nice va-t-il enfin gagner son premier match en 2017 ? Il reçoit Guinguamp dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (15h).

Crédit : VALERY HACHE / AFP Wylan Cyprien sous les couleurs de Nice en septembre 2016

par Luca Dangréaux publié le 29/01/2017 à 14:30

Deuxième de Ligue 1 depuis deux semaines et son nul à domicile face au FC Metz (0-0), l'OGC Nice n'a toujours pas gagné depuis le début de l'année 2017. Le club fait face à son premier contre-coup depuis le début de la saison et la réception de Guinguamp n'est pas nécessairement la meilleure opportunité pour se relancer.



L'équipe d'Antoine Kombouaré (5e, 31 points) a réalisé une bonne première partie de saison et prend un certain plaisir à piéger ses adversaires en contre-attaque. En témoigne leur victoire 3-1 face au PSG le samedi 17 décembre 2016. Nice va tenir le ballon et devrait dominer la rencontre, de quoi donner des idées aux joueurs de la Côte d'Armor. De plus les visiteurs ont remporté leurs deux derniers matches en terres niçoises.



Nice doit donc éviter le piège ce dimanche 29 janvier 2017 (15h). Les partenaires de Mario Balotelli n'ont pas encore perdu à domicile en Ligue 1 (seul équipe dans ce cas avec le PSG) et y possède la deuxième meilleure défense, derrière le PSG, toujours.

Le film de la soirée

15h11 - Pléa marque le premier but du match. Après un une-deux de toute beauté avec Valentin Eysseric plein axe, l'attaquant élimine Johnsson d'un crochet et marque dans le but vide. 1-0, 12e minute de jeu.



15h00 - L'arbitre du mach donne le coup d'envoi.



14h55 - La composition de l'EAG : Johnsson - Pereira, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Bodmer, Deaux, Diot - Coco, Salibur, Briand.



14h50 - Le onze niçois face à Guinguamp : Cardinale - Souquet, Dante, Sarr, Dalbert - Cyprien, Koziello, Séri - Balotelli, Pléa, Eysseric.

L1-22e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier



Samedi 28 janvier :

Lyon - Lile : 1-2

Nancy - Bordeaux : 0-2

Rennes - Nantes : 1-1

Lorient - Dijon : 2-3

Angers - Metz : 2-1

Bastia - Caen : 1-1



Dimanche 29 novembre :

15h00 : Nice - Guingamp

17h00 - Toulouse - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Monaco