publié le 18/08/2020 à 12:39

Alors qu'il s'apprête à disputer une demi-finale de Ligue des champions contre Lyon ce mercredi, le Bayern Munich doit faire face à des problèmes en interne. Ce mardi, le club allemand a congédié l'un de ses entraîneurs de jeunes, accusé de propos racistes, dans une affaire qui a déjà valu l'ouverture d'une enquête policière. Le contrat a été résilié "à l'amiable" entre le club et cet entraîneur, dont le nom n'a pas été divulgué, a indiqué lundi soir le Bayern dans un communiqué.

"Il s'agit du premier résultat d'une enquête interne actuellement en cours dans le centre de formation des jeunes du Bayern", a souligné le club, suggérant ainsi que d'autres mesures pourraient être prises à l'avenir. C'est la chaîne de télévision publique allemande ARD, qui avait révélé cette affaire, faisant état de propos à connotation raciste tenus en ligne par un entraîneur d'une des sections de jeunes.

L'intéressé a d'abord assuré que ces extraits étaient des faux, avant d'admettre qu'il était bien l'auteur des messages mis en cause, selon les médias allemands. L'homme a été entraîneur des jeunes depuis 2003 et était depuis 2016 directeur sportif des équipes allant des catégories U9 à U15, des enfants et des adolescents, écrit l'hebdomadaire Der Spiegel, selon qui il a tenu des propos discriminatoires à leur encontre en matière "de couleur de peau, de nationalité, de religion" et contre l'homosexualité en général.



Le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, s'était dit il y a quelques jours "furieux" après avoir découvert cette affaire et avait assuré que ces propos "ne correspondent absolument pas avec les valeurs que le club défend".