Allemagne-France, France-Pays-Bas... Les matches à venir des Bleus

publié le 16/07/2018 à 16:23

De retour sur le sol français lundi 16 juillet, au lendemain de leur victoire en finale de la Coupe du Monde 2018, les Bleus viennent de disputer sept matches en un mois en Russie. De ses débuts poussifs dans la compétition face à l'Australie (2-1) à cette finale remportée haut la main contre la Croatie (4-2) malgré des entames de périodes compliquées, le groupe de Didier Deschamps a progressivement conquis le public français.



Après deux autres matches de poules sans grand spectacle (victoire 1-0 face au Pérou, nul 0-0 contre le Danemark), la bascule a eu lieu face à l'Argentine en 8e de finale : succès 4-3, rebondissements, buts extraordinaires... Le cocktail parfait pour les amateurs d'émotions fortes. Ont suivi un quart plein de maîtrise face à l'Uruguay (2-0) puis une demie crispante mais remportée face à la Belgique (1-0).

Quatre matches de Ligue des Nations

Par millions, Françaises et Français sont descendus dans la rue pour fêter les deux dernières victoires. Seront-ils encore présents en masse devant leur écran lors du retour des héros ensemble sur un pelouse ? C'est probable, à la fin d'un été d'ores et déjà réussi pour la plupart des citoyens arborant fièrement le bleu, le blanc, le rouge.

Ce prochain match des Bleus de France est prévu le jeudi 6 septembre (20h45) à l'Allianz Arena de Munich, face à l'Allemagne. Il se jouera dans le cadre de la 1re journée de la Ligue des Nations. Cette nouvelle compétition organisée par l'UEFA, entre nations européennes, vise à remplacer les matches amicaux internationaux. Elle ne remplace pas les qualifications pour le Championnat d'Europe 2020 (mars 2019 - novembre 2019), dont le tirage au sort aura lieu le dimanche 2 décembre 2018, mais offrira des places de repêchage.

L'Uruguay en amical en novembre

Trois jours après cet Allemagne - France, les Bleus recevront les Pays-Bas au Stade de France le 9 septembre (20h45), toujours pour le compte du groupe 1 de la Ligue des Nations. Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur M6, de même que le France - Allemagne du mardi 16 octobre (20h45) et le match amical France - Uruguay du mardi 20 novembre (21h).



Dernier match à venir connu pour Deschamps et ses hommes : Pays-Bas - France, le vendredi 16 novembre (20h45). Ils reviendront ensuite en mars pour les éliminatoires de l'Euro 2020, qui se déroulera, lui, du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 villes du continent (Amsterdam, Munich, Bucarest, Budapest, Bakou, Saint-Pétersbourg, Bilbao, Rome, Dublin, Glasgow, Londres et Copenhague).