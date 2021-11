13 novembre : quels hommages lors de France-Kazakhstan samedi ?

Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, le 7 octobre 2021

Le 13 novembre 2015, l'équipe de France de football affrontait l'Allemagne au Stade de France. Samedi, elle fera face au Kazakhstan pour les qualifications au Mondial, six ans jour pour jour après les attentats, et alors que le procès se tient actuellement. Un hommage sera rendu aux victimes au Parc des Princes, en présence de l'association "Life for Paris", l’association des victimes des attentats du 13 novembre. La Fédération a également invité des soldats de la force Sentinelle.

Une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi. Les joueurs de l'Équipe de France porteront un brassard spécial. Le stade sera aux couleurs du Bleuet de France. Des maillots des Bleus seront ensuite vendus aux enchères, les fonds récoltés iront à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Les "Irrésistibles français", le groupe officiel des supporters tricolores, qui seront aux alentours d'un millier, installé dans le virage Boulogne, ont prévu selon nos informations trois animations, avant et pendant la rencontre. Les supporters tricolores tiennent d'ailleurs leur assemblée générale samedi matin. À l'ordre du jour, les retrouvailles post-covid, mais aussi l'amorce de discussions et d'échanges sur une présence officielle des Irrésistibles au Mondial au Qatar. Une décision sera prise plus tard, au printemps.