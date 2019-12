Yann Guichard à l’assaut du Trophée Jules Verne

publié le 03/12/2019 à 12:17

L’impressionnant voilier noir et or a quitté les pontons bretons ce mardi 3 décembre peu après 11 heures, direction le phare de Créac’h (Ouessant) où les 12 hommes à bord vont entre mardi 18h et mercredi 6h prendre le départ du Trophée Jules Verne. Le record à battre pour Yann Guichard et son équipage est de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes, temps établi par Francis Joyon et ses cinq équipiers en janvier 2017 sur le maxi trimaran Idec Sport.

C’est la troisième fois que le Spindrift de Yann Guichard se lance à l’assaut de ce record. Après une première tentative en 2015 qui s’était achevée sur un temps de 47 j 10 h 59 min, le deuxième essais s’était, en 2018, arrêté au large des Kerguelen par un abandon sur bris de safran.

"Nous allons partir avec des conditions plus agréables que d’habitude avec une route assez classique mais plutôt rapide, jusqu’à l’équateur que nous devrions franchir en cinq jours", précise Yann Guichard. Spindrift 2 qui est l’ancien Maxi Banque Populaire V de Loïck Peyron est actuellement le plus grand trimaran de course océanique du monde. Long de 40 mètres et doté d’un mat de 47 mètres, il embarque pour cette nouvelle tentative le skipper principal Yann Guichard et onze hommes d’équipage dont les très expérimentés Thierry Chabagny et Erwan Le Roux.

Le départ, et l’arrivée du Trophée Jules Verne sont donnés entre le Phare de Créac’h (Ile d’Ouessant) et le Cap Lizard (Angleterre). Ce tour du monde du monde en équipage par les trois caps (Bonne Espérance, Leeuwin, Horn) devrait se faire à une moyenne de plus de 21 nœuds. Pour cela Spindrift 2 a été optimisé avec notamment un réglage des ailerons de safrans pour mieux sustenter le multicoque à grande vitesse.

Ce défi nautique a été créé en 1992 par l’association Tour du monde en 80 jours, présidée par Olivier de Kersauson. Depuis sa création il y a eu trente tentatives dont neuf seulement ont été couronnées du trophée avec comme lauréat, Bruno Peyron (3 fois), Loïck Peyron, Olivier de Kersauson (2 fois), Peter Blake associé à Robin Knox-Johnston, Franck Cammas et Francis Joyon .