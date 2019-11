Thomas Pesquet va traverser l’Atlantique à la voile

publié le 13/11/2019 à 10:52

"Je suis un 'voileux' du dimanche", commente avec le sourire Thomas Pesquet qui va prendre la mer mercredi 13 novembre à bord de "Initiatives cœur", l’Imoca 60 pieds qui a terminé 7e de la Transat Jacques Vabre. Destination Lorient, le port d’attache du monocoque, soit 14 à 16 jours de mer pendant lesquels l’astronaute va pouvoir se rendre compte des conditions de vie en mer.

"Heureusement, je ne serai pas tout seul puisque nous serons quatre à bord, poursuit l'homme de 41 ans. Je vais apprendre, découvrir des choses nouvelles. C’est un moteur pour moi de découvrir des choses nouvelles et je vais me confronter à un truc que je ne connais pas. Dans la station spatiale, on dort six à sept heures par nuit, on ne fait pas du sommeil fractionné comme sur ses bateaux. Je ne l’ai jamais fait pendant une durée aussi longue, donc j’ai hâte".

C’est Tanguy de Lamotte, ancien skipper de ce monocoque, qui barrera et qui va ramener son célèbre hôte jusqu’en France. "Mais je vais être très prudent, commente-t-il. Déjà, pour ne pas risquer la vie de quiconque à bord, mais surtout pour ramener le bateau en bon état à Lorient car il sera l’an prochain au départ du Vendée Globe avec Samantha Davies".

Reste qu’il a été très compliqué de trouver une date dans le planning très chargé de Thomas Pesquet. "Cela est rendu possible car la date de ma prochaine sortie dans l’espace n’est pas encore connue. Je suis donc en vacances, c’est le bon moment. L’année prochaine, cela aurait été impossible".

Thomas Pesquet est le dixième Français à être allé dans l'espace. Après avoir décollé le 17 novembre 2016 à bord de Soyouz MS 03, il avait vécu dans la station spatiale internationale jusqu’au 2 juin 2017. C’est le 22 janvier dernier que Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé qu'il était sélectionné pour retourner dans l'espace fin 2020.

Parrain du monocoque "Initiatives cœur", le Normand va effectuer sa première traversée de l’Atlantique et va vivre une aventure toujours très émouvante pour les marins : franchir l’Equateur.