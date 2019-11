Transat Jacques Vabre 2019 : victoire de Ian Lipinski et Adrien Hardy en Class40

Ian Lipinski et Adrien Hardy

publié le 14/11/2019 à 14:52

C’est au cœur de la nuit brésilienne que le Class40 "Crédit Mutuel" a franchi en tête la ligne d’arrivée de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia (Brésil). En plus de ce formidable exploit, Ian Lipinski et Adrien Hardy ont également battu le record de vitesse en 24 heures avec plus de 415 milles parcourus (768 km), contre 377 pour le précédent record.

Navigateur expérimenté, ingénieur de formation, Ian Lipinski disposait déjà d’un très beau palmarès : il est le seul skipper à s’être imposé en Mini Transat dans les deux catégories (série et prototype). Il a été rejoint par un co-skipper d’exception, Adrien Hardy, vainqueur de cinq étapes de la Solitaire du Figaro et de la Transat AG2R.

Cet équipage uni et solidaire a permis à Crédit Mutuel de s’adjuger une victoire éclatante dès sa première course. "C’est extraordinaire; s'est réjoui Ian Lipinski à l’arrivée. J’avoue que je ne réalise pas complètement encore". "Nous ne nous attendions pas à ce que la différence de vitesse avec les autres bateaux récents soit si importante, a ajouté Adrien Hardy. Nous l’avons découvert entre les Canaries et le Cap Vert".