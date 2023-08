XV de France : "L'important, c'est que Fabien Galthié se pose des questions", selon Olivier Magne

Le XV de France a concédé une défaite face à l'Écosse samedi à Edimbourg (25-21). Pourtant, à la fin de la première période, les Bleus étaient largement devant avec trois essais marqués. Mais en seconde période, ils n'ont pas réussi à contenir la pression mise par les Écossais. C'est certes une déception, mais il y a tout de même du positif à retenir selon notre consultant rugby Olivier Magne. "Il s'agit d'un premier match encourageant de par la première période qu'ont effectuée les Bleus", dit-il.

L'ancien international estime que la jeune génération "a su répondre aux attentes du sélectionneur Fabien Galthié. D'un autre côté, c'est un peu décevant sur la deuxième période d'avoir vu une équipe qui s'est un peu délitée et qui n'a pas su montrer de constance". Bielle-Biarrey et Gailleton "ont fait un match très correct. On pense aussi à Bourgarit, le Rochelais qui a été très actif. Woki aussi, s'est mis en évidence sur ce match là", explique-t-il.

Malgré la défaite, "l'important, c'est que Fabien Galthié se pose des questions quant à la sélection qu'il devra faire pour la Coupe du monde. Il a encore trois matches et notamment un match contre l'Écosse qui lui permettra de faire sa revue d'effectif. Et après on peut penser que sur les deux derniers matches amicaux, Fabien Galthié fera jouer les joueurs titulaires qui commenceront cette Coupe du monde. Fabien Galthié va devoir se poser des questions à l'issue de ces matches amicaux", selon Olivier Magne.