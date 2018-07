publié le 30/06/2016 à 22:09

Perturbée par la pluie mardi 28 et mercredi 29 juin, l'édition 2016 de Wimbledon a pu vivre une journée (quasiment) sans interruption jeudi 30. Organisateurs et amateurs espèrent que ce sera encore le cas vendredi 1er juillet avec un programme alléchant. Quatre Français et une Française sont notamment à suivre, ainsi que les têtes de série numéro 1 et 3 du tableau masculin, le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer, engagés au 3e tour face à l'Américain Sam Querrey et au Britannique Daniel Evans.



Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, d’ordinaire partenaires de double mais opposés dans un duel fratricide, sont aussi en quête d'un 8e de finale sur le gazon londonien. Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, eux, disputent leur 2e tour, respectivement contre l'Argentin Juan Monaco et l'Américain Donald Young. 2e tour très attendu également entre le Suisse Stan Wawrinka et l'Argentin Juan Martin Del Potro.

Chez les femmes, Alizé Cornet, dernière Française en lice, aura une tache compliquée face à la jeune Américaine Madison Keys. Les deux sœurs Williams sont attendues contre Christina McHale et Daria Kasatkina.



Wimbledon : le programme de vendredi 1er juillet

Début des matches à 14h sur le court central et le N.1, à 12h sur les autres courts





Court central :Juan Martin Del Potro (ARG) - Stan Wawrinka (SUI/N.4)

Serena Williams (USA/N.1) - Christina McHale (USA)

Roger Federer - Daniel Evans (GBR)



Court N.1 :

Venus Williams ( USA/N.8) - Daria Kasatkina ( RUS/N.29)Novak Djokovic (SRB/N.1) - Sam Querrey (USA/N.28)

Jack Sock ( USA/N.27) - Milos Raonic (CAN/N.6)





Court N.2 :

Nick Kyrgios (AUS/N.15) - Dustin Brown ( GER)

Petra Kvitova ( CZE/N.10) - Ekaterina Makarova (RUS)

Andrey Kuznetsov (RUS) - Kei Nishikori (JPN/N.5)

Simona Halep (ROU/N.5) - Kiki Bertens (NED/N.26)



Court N.3 :

Benjamin Becker (GER) - Tomas Berdych (CZE/N.10)

Tara Moore (GBR) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.13)

David Goffin (BEL/N.11) - Denis Istomin (UZB)

Lucie safarova (CZE/N.28) - Jana Cepelova (SVK)Court N.12 :

Juan Monaco (ARG) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12)

Timea Bacsinszky (SUI/N.11) - Monica Niculescu (ROU)

Marin Cilic (CRO/N.9) - Lukas Lacko (SVK)

Carina Witthoeft ( GER) - Angelique Kerber (GER/N.4)



Court N.17 :

Lucas Pouille (FRA/N.32) - Donald Young (USA)

Marina Erakovic (NZL) - Carla Suarez Navarro ( ESP/N.12)

Pierre-Hugues-Herbert (FRA) - Nicolas Mahut ( FRA)

Court N.18 :

John Isner (USA/N.18) - Matthew Barton (AUS)

Sloane Stephens (USA/N18) - Mandy Minella (LUX)

Steve Johnson (USA) - Grigor Dimitrov (BUL)

Alizé Cornet (FRA) - Madison Keys (USA/N.19)