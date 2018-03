publié le 29/06/2016 à 01:17

Alors qu’elle assistait à la première journée de compétition de Wimbledon avec son frère James, Pippa Middleton a failli dévoiler son entrejambe aux photographes qui la scrutaient dans l'espoir d'un tel cliché. La sœur de Kate Middelton, qui vient tous les ans à cette compétition de tennis, avait opté ce lundi 27 juin, pour une robe fleurie et légère.



Entre coups de vent et changements de position, Pippa évite tant bien que mal tous les pièges avec le sourire et les yeux rivés sur la balle jaune. Frayeur au moment d’inverser son croisement de jambes. La trentenaire opère le geste peu stratégique de soulever le morceau de tissu cachant sa culotte. Fort heureusement, aucun cliché gênant ne sera pris.

Ce n'est pas la première fois que Pippa Middleton fait l'objet d'une attention quelque peu malvenue. La belle-sœur du prince William a commencé à attirer les regards le jour du mariage de Kate Middleton. Sa tenue avait suscité un grand "enthousiasme" de la part du public et des médias. Depuis, la vie privée de Pippa Middleton ainsi que ses tenues sont devenues une source de rumeurs, nombreuses, et photographies volées.