Transat Paprec : Gaston Morvan et Anne-Claire Le Berre en tête à mi-course

Après 10 jours de course durant lesquels les équipages n’ont pas été épargnés par le gros temps, notamment au passage de La Palma, la mer était plus calme mercredi 10 mai sur la Transat Paprec. Les bateaux engagés sur cette 16e édition ont désormais mis le cap à l’Ouest sur l’Atlantique. C’est le Figaro 3 "Région Bretagne - CMB Performance" barré par Gaston Morvan et Anne-Claire Le Berre qui est en tête du classement et qui est le plus au Sud de la flotte.

Le duo, qui progresse à 8,6 nœuds, devance d’une courte tête "Mutuelle Bleue" (Corentin Horeau et Pauline Courtois), pointé à 4,9 milles derrière. "Skipper Macif" (Loïs Berrehar et Charlotte Yven) est 3e, à 5,6 milles du leader. La flotte, qui s’étire désormais sur plus de 340 milles, est passée sous la barre des 2.000 milles puisqu’il restait mercredi matin au leader moins de 1.800 milles à parcourir avant d’arriver à Saint-Barthélemy, où le gros de la flotte pourrait arriver le 19 mai prochain.

Peu de chance, donc, que le record de la traversée détenu depuis 2021 par Nils Palmieri et Julien Villion, en 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes, soit battu cette année.

