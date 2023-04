Golden Globe Race : Kirsten Neuschäfer devient la première femme à remporter une course autour du monde en solitaire

Cette performance sportive est hors du temps, presque lunaire : celle d'une navigatrice qui vient de passer 235 jours en mer, seule. Kirsten Neuschäfer, 40 ans, remporte la Golden Globe Race, un tour du monde exceptionnel, sans escale, sans GPS, sans aucune assistance technologique, ni même un téléphone pour joindre ses proches.

Sans savoir qu'elle a gagné, la navigatrice a franchi la ligne d'arrivée ce jeudi 27 avril à 21h43 et 47 secondes aux Sables-d'Olonne sur son voilier Minnehaha. Elle est partie depuis plus de sept mois, sept mois qu'elle navigue à l'ancienne sur les mers et les océans à faire ses petits calculs avec son sextant et ses cartes pour tracer sa route. La Sud-Africaine achève ainsi une course de plus de 45.000 kilomètres sur l'eau.

Seize personnes étaient au départ, seulement trois à l'arrivée, de cette épreuve considérée comme l'une des plus difficiles de la voile.

