publié le 02/08/2019 à 12:49

Organisée depuis 1925 par le Royal Ocean Racing Club, l'un des plus prestigieux club de voile sur la planète, la Rolex Fastnet Race est à ce jour l'une des plus grandes courses du Monde. Tous les deux ans, ce sont des centaines d’équipages qui se lancent pour un parcours de 605 milles à l’assaut du phare du Fastnet à la pointe sud-ouest de l’Irlande, avant de terminer en baie de Plymouth.



Parmi les 463 équipages engagés sur cette mythique épreuve britannique, plusieurs stars comme François Gabart et son "Trimaran Macif" mais aussi Thomas Coville sur son tout nouveau "Sodebo Ultim3" le dernier né des multicoques à foils. Ce bateau devrait, comme les 3 autres voiliers de cette catégorie Ultim, mettre entre 24 et 36 heures pour effectuer le parcours toujours piégeux de cette course légendaire qui, en 1979, avait tourné au drame puisqu’il y avait eu 15 morts et 139 personnes secourues.



Depuis, la sécurité a été renforcée sur cette épreuve ouverte aux professionnels et aux amateurs. Une course qui cette année va servir de test grandeur nature pour les monocoques Imoca 60 pieds engagés dans la prochaine Transat Jacques Vabre (dont le départ sera donné fin octobre au Havre) mais aussi pour le Vendée Globe 2020. Dans cette catégorie, les luges océaniques seront barrés par des duos, Jérémie Beyou sur "Charal" associé à Christopher Pratt mais également Clarisse Crémer et Armel Le Cléac’h sur "Banque Populaire" sont les plus en vue même si Alan Roura sur "La Fabrique", nouveau recordman sur l’Atlantique ou encore Louis Burton "Bureau Vallée 2", ont des ambitions sur cette Fastnet.



Départ de la 48ème édition de la Rolex Fastnet Race ce samedi 3 août à 13h30 heure française.