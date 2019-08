publié le 04/08/2019 à 21:40

Huit mois après la déception d’avoir été contraint à l’abandon sur la Route du Rhum et quatre mois seulement après l’arrivée à la barre des skippers Charles Caudrelier et Franck Cammas en lieu et place de Sébastien Josse, le trimaran géant "Maxi Edmond de Rothschild" également connu sous le nom de "Gitana 17" a remporté dimanche 4 août en fin d’après midi sa première victoire depuis sa mise à l’eau en juillet 2017.

Le maxi trimaran de 32 mètres de long s’est imposé sur la 48ème édition de la Rolex Fastnet Race entre Cowes, Fastnet Rock et Plymouth, course légendaire organisée depuis 1925 par le Royal Ocean Racing Club, course en équipage qui cette année comptait plus de 400 voiliers au départ.

Sur ce parcours piégeux de 605 milles nautiques, "Maxi Edmond de Rothschild" a battu de quelques encablures le "Trimaran Macif" de François Gabart qui était en tête depuis dimanche matin mais qui a été coiffé sur le fil à deux milles de l’arrivée et qui termine 58 secondes derrière le vainqueur.

Le "Maxi Edmond de Rothschild" établit également un nouveau record de l’épreuve en terminant l’épreuve en 1 jour 4h 2mn 32s, s, avec 4 heures de moins que le précédent record qui était détenu par le Maxi Banque Populaire V depuis 2011 !

Dans cette catégorie Ultim qui était la plus rapide des classes engagées au départ, le nouveau Sodebo Ultim 3 de Thomas Coville termine 3e et "Actual Leader" de Yves Le Blevec 4e.