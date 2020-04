Voile : l'édition 2020 de "The Transat" est annulée

publié le 28/04/2020 à 15:02

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus à travers la planète, les organisateurs de la célèbre transatlantique à la voile, qui devait célébrer son 60e anniversaire cette année, se sont vus contraints mardi 28 avril de renoncer à l’organisation de "The Transat CIC" en 2020.

"Nous avons fait le maximum pour trouver des solutions de report afin de permettre l’organisation de ce grand événement, mais aucune n’étaient à la hauteur de nos attentes sur le plan sportif, le volume de bateaux engagés, le plan médiatique et événementiel", explique Hervé Favre, l’organisateur.

Un temps envisagé sur le mois de juillet 2020, les conditions d'un report à court terme n’étaient pas réunies pour assurer le déploiement, l’impact attendu de ce grand rendez-vous maritime au niveau sportif, médiatique et populaire. "Mais 'The Transat' sera là en 2024 avec le souhait que la prochaine édition soit un véritable succès sportif et populaire".

30 bateaux étaient inscrits à cette course en solitaire reliant Brest à Charleston, parmi lesquels quatre trimarans géants avec Thomas Coville sur "Sodebo Ultim’ 3", Pascal Bidégorry sur "Macif", Franck Cammas sur "Edmond de Rothschild" et Yves Le Blevec sur "Actual Leader Ultim".

Le plateau devait également accueillir les monocoques Imoca en préparation pour le Vendée Globe. Étaient entre autres inscrits Charlie Dalin, vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, mais aussi Kevin Escoffier, Thomas Ruynat, Maxime Sorel ou encore Alan Roura

Enfin neuf Class40 avec Ian Lipinski, Kito de Pavant devaient également être de la fête.