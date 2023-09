Voile : 90 skippers au départ de la 24ème édition de la Mini Transat

Créée en 1977 la Mini Transat est la véritable porte d’entrée de la course au large en solitaire. Tous les grands marins d’aujourd’hui y ont fait leurs armes : Thomas Coville en 1997, Yannick Bestaven vainqueur en 2001, Thomas Ruyant lauréat en 2009 ou plus en arrière Yves Parlier, Laurent Bourgnon, Isabelle Autissier, Ellen MacArthur ou encore Jean Luc Van Den Heede lors de la première édition.

Disputée en solitaire et sans assistance à bord de voiliers de 6.50 mètres, l’épreuve s’effectue en deux étapes. La première entre les Sables d’Olonne et Santa Cruz de La Palma est longue de 1 350 milles et d’une durée de 7 jours environ. La seconde, de Santa Cruz de La Palma à Saint François, soit 2 700 milles devrait se jouer en 2 semaines.

90 skippers de 17 nationalités sont engagés sur cette 24è édition. Parmi eux, 14 concurrentes dont Thaïs Le Cam, la fille de Jean Le Cam. Hugo Cardon, 21 ans est le plus jeune de la flotte alors que le doyen s’appelle François Letissier et qu’à 66 ans il va prendre le départ de sa première course au large.

Le départ de 24è édition sera donné dimanche 24 septembre à 14 heures au large des Sables d’Olonne



