INVITÉ RTL - Ocean Global Race : "C'est un spectacle extraordinaire", savoure déjà Jean d'Arthys

"Ça a démarré sur les chapeaux de roue". Six jours après le départ de la Ocean Global Race, un tour du monde à la voile en équipage et sans assistance technologique - une course "à l'ancienne" sans sextan à bord du bateau "Triana" - Jean d'Arthuys livre ses premières impressions au micro de Nathalie Renoux. "Il y avait des très bonnes conditions météorologiques" au départ. "On s'est tout de suite jeté dans la navigation astronomique (...) la navigation à l'état pur".

"C'est une fantastique chevauchée maritime pour le moment, sachant qu'on a déjà subi des épisodes difficiles : le 12, pendant la nuit, notre barre a cassé. On a eu assez peur, il n'y a pas eu de blessés, les gars ont pu réparer ça pendant quatre heures, secoués par la mer. Le bateau est reparti et on va bientôt arriver le long des côtes portugaises", précise l'ancien dirigeant du Groupe M6

Et comment se passe la vie à bord ? "Nous sommes 8, organisés par petits groupes : un groupe est sur le pont pour piloter le bateau, un autre attend en stand-by pour aider si besoin et le troisième groupe dort. Tout ça tourne, chacun prend son rythme pour dormir trois heures, travailler trois heures et somnoler trois heures. C'est un rythme à prendre, mais l'envie de gagner et la beauté du spectacle de l'océan... On a déjà vu des poissons volants, des dauphines et des baleines. C'est un spectacle extraordinaire".