VIDÉO - NBA : la fête pleine de stars de Tony Parker avant le "Hall of Fame"

Tony Parker renforce un peu plus sa légende. L'iconique meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France va devenir dans la nuit de samedi à dimanche le premier Français à entrer au "Hall of Fame", le panthéon du basket américain. Le quadruple champion NBA n'a cependant pas attendu pour célébrer cet immense honneur. "TP" a organisé une fête dans sa gigantesque villa de San Antonio, au Texas, en compagnie de ses amis, dont de nombreuses stars. Sur plusieurs vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir Thierry Henry, le DJ Cut Killer, plusieurs anciens basketteurs de renom ou encore Alizé Lim, la compagne de Tony Parker.

L'ancienne tenniswoman a publié jeudi sur Instagram un montage de plusieurs photos d'elle avec son compagnon, avec en légende : "En train de célébrer le Hall of Fame de celui-là."

Thierry Henry fait le show

Tony Parker n'a également pas manqué d'inviter d'anciens coéquipiers. David Robinson, légende des Spurs et considéré comme l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire, était présent à la fête. Le génial Argentin Manu Ginobili, qui constituait un trio de feu avec TP et l'Américain Tim Duncan, a également été aperçu selon Basket USA. Mais c'est bien Thierry Henry qui a fait le show. L'ancien footballeur, ami de longue date avec Tony Parker, a régalé les réseaux sociaux en dansant sur une chanson du groupe Magic System.