Victor Wembanyama : pourquoi la pépite du basket français renonce à la Coupe du monde

Victor Wembanyama absent du Mondial de basket. Dans un entretien au journal L'Équipe, le Français a annoncé qu'il ne disputera pas la prochaine Coupe du monde (du 25 août au 10 septembre) avec les Bleus. L'équipe de France sera privée de sa jeune pépite, déjà absente de l'Euro l'été dernier en raison d'une blessure. L'intérieur parle d'un choix "difficile" mais "irrévocable".

Le numéro un de la dernière draft NBA, choisi par les San Antonio Spurs, n'avait pas fermé la porte à une participation au Mondial, vendredi dernier. "J'ai la volonté de faire la Coupe du Monde, j'attends de me mettre d'accord avec ma franchise", déclarait-il récemment lors d'un point presse. Mais le Français, tant attendu pour sa première saison Outre-Atlantique, ne sera finalement pas présent. La volonté était là, mais la pression de la NBA et de sa franchise étaient bien plus fortes.

"J'espère que les gens comprendront. C'est frustrant pour moi aussi. L'équipe de France est toujours aussi centrale. Je veux gagner le plus de titres possibles avec elle", assure le prodige français à L'Équipe. À court terme, la NBA semble être la priorité dans la tête du joueur de 19 ans. Il va pouvoir se concentrer sur son camp d'été aux États-Unis. Mais les fans des Bleus sont forcément déçus.

Présent à Paris pour les JO ?

Ils espèrent que "Wemby" pourra porter le maillot tricolore à l'occasion des prochains Jeux olympiques, organisés à Paris. À Tokyo, les Français avaient ramené la médaille d'argent, battus en finale par les États-Unis. Cette fois-ci, ils espèrent décrocher l'or devant leur public.

Selon les informations du Figaro, la France devrait pouvoir s'appuyer sur Rudy Gobert cet été lors de la Coupe du monde. Indécis sur sa venue chez les Bleus à l'issue de la saison NBA, le pivot des Minnesota Timberwolwes aurait finalement décidé de participer au Mondial. Le sélectionneur Vincent Collet dévoilera sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde ce mercredi 28 juin.