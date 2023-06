Pourquoi Victor Wembanyama, la nouvelle star française du basket mondial, est vraiment un extraterrestre

C’est la nuit prochaine que la nouvelle star du basket, le Français Victor Wembanyama va officiellement devenir un joueur de NBA lors de la draft, la sélection des meilleurs espoirs de la planète. L’extraterrestre, c'est le surnom que lui a donné LeBron James, la superstar des Lakers de Los Angeles. Il faut dire Victor Wembanyama, 19 ans seulement, a tout pour atteindre les sommets. Il y est déjà par sa taille, 2,21 mètres officiellement, mais son coach de l’Equipe de France, Vincent Collet, a révélé y a trois semaines qu’il avait encore grandi et culminait à 2,24m. Ce qui en fait au passage l’homme le plus grand de France.

Wemby, comme on le surnomme, mesurait 1,91m à 11 ans. Et aujourd’hui, chez lui, tout est triple XXL comme son maillot de basket. Quant à son envergure, là on est sur du 2,43m. En gros, il peut prendre une Smart entre ses bras. Et je ne vous parle pas de la taille de ses doigts : il a choqué l’Amérique dans une vidéo où il a réussi à tenir un ballon de basket avec juste deux doigts de sa main. Tout ça est pratique pour les parquets. Moins dans la vie de tous les jours.

L’été dernier, Wembanyama est parti aux États-Unis. Arrivé à San Diego, il s'est rendu compte que sa valise avait été égarée à Roissy. Il s'est donc retrouvé sans aucun vêtement. Et là, ce qui peut être gérable pour vous ou moi devient un casse-tête pour un garçon de plus de 2 mètres. Heureusement, Rudy Gobert, autre géant français star en NBA, est venu à sa rescousse. Alors qu’il était à Los Angeles, il a rempli une valise de jeans, de chemises, de chaussures, qui a parcouru ensuite 200 kilomètres en Uber pour venir sauver Wemby.

On estime que son premier contrat avec les San Antonio Spurs, l’ancienne équipe de Tony Parker, avec qui il devrait signer, va lui rapporter 55 millions d’euros sur 4 ans. En comparaison, en France avec son club des Metropolitans, il était à 200.000 euros annuels. Auquel j’ajoute 100 millions possiblement de contrat record pour porter des Nike. Encore des chiffres, comme lui, venus d’une autre planète. Mais qui garde bien les pieds sur Terre. Ce pourquoi là aussi il est avantagé puisqu’il fait une pointure 55. En gros, ses pieds font la taille d’un magnum de champagne.

