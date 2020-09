Vendée Globe 2020 : Ari Huusela, du ciel à l’océan

publié le 28/09/2020 à 16:45

À 57 ans, Ari Huusela va réaliser ce que 167 personnes ont fait avant lui : prendre le départ du Vendée Globe. Mais lui, à la grande différence des autres, n’est pas un skipper professionnel, un de ses cadors des océans, né à la barre d’un voilier.

Non, le skipper finlandais a commencé la voile à l’âge de 20 ans. Et il a appris très vite puisqu’en deux décennies il a déjà bouclé plusieurs transatlantiques dont deux Mini Transat, deux Route du Rhum et une Transat Jacques Vabre. Et tout ça par passion. Par défi. Car dans la vie de tous les jours, Ari Huusela est pilote de ligne de la compagnie Finnair et passe plus de temps aux commandes d’un Airbus 350 qu’à la barre d’une luge océanique.

"Lorsqu’on pilote un avion commercial, on avance à plus de 800 kilomètres à l’heure, directement vers la destination, explique-t-il. En naviguant sur un voilier, il faut accepter le fait que, plus que la destination, c’est le voyage qui est important. On est à la merci de ce que la nature nous présente. Très souvent, c’est impossible de se rendre directement vers la destination voulue".

Mon objectif, franchir la ligne d'arrivée





Depuis toutes ces années, le natif de Helsinki a donc travaillé dur pour réduire l’écart qui le sépare des marins plus expérimentés. "Je vis mon rêve depuis la fin des années 1990. Aujourd’hui, me préparer pour le tour du monde en solitaire me demande beaucoup de travail mais me procure une énergie incroyable pour être au départ de cette épreuve mythique".

À la barre de "Stark", l’ancien monocoque de Dee Caffari, qu’il a acheté en 2016 après l’avoir vu en exposition sur le village de départ du Vendée Globe, Ari Huusela va voguer sur un bateau qui a subi une importante cure d’amaigrissement, avec lequel il a enchaîné les navigations en solo. "J’espère maintenant résister aux conditions extrêmes et atteindre mon objectif, qui est de franchir la ligne d’arrivée".

Premier Finlandais au départ

En attendant, il a déjà marqué l'histoire de ce sport et de son pays en devenant le premier skipper finlandais à se lancer dans l’aventure, loin des eaux froides et tumultueuses de la Baltique. "Avec le privilège de pouvoir prendre la mer et de me mesurer aux navigateurs les plus talentueux du monde", conclut-il.