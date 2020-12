publié le 07/12/2020 à 10:57

Après 12 jours, 2 heures et 5 minutes de mer, "Sodebo Ultim 3" a franchi lundi 7 décembre à 5h heure française la longitude du Cap de Bonne-Espérance. C’est le premier des trois caps mythiques à franchir dans cette tentative de Trophée Jules Verne. Depuis leur départ d’Ouessant le 25 novembre à 2h55, Thomas Coville et ses sept équipiers ont parcouru 8.154 milles (15.101 km), à 28 nœuds de moyenne.



Ces dernières 48 heures, ils ont allongé la foulée avec des vitesses moyennes de près de 70 km/h, ce qui leur a permis de creuser un peu plus leur avance sur le tableau de marche de Francis Joyon et ses hommes sur "Idec Sport" en 2017. Au passage du Cap de Bonne-Espérance, ils comptaient 17 heures et 35 minutes de marge par rapport au détenteur du Trophée Jules Verne.



Depuis le 30 novembre, ils auront mis 6 jours, 16 heures et 15 minutes pour parcourir l’Atlantique Sud entre l’Equateur et le cap sud-africain (temps de "Idec Sport" : 7 jours et 30 minutes). Désormais entré dans l’Océan Indien (au niveau du Cap des Aiguilles, franchi à 6h40 lundi 7 décembre, "Sodebo Ultim 3" fait désormais route vers l’archipel des Kerguelen.

40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes

Pour s’emparer du Trophée Jules Verne, détenu depuis le 26 janvier 2017 en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes, Thomas Coville, François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel et Matthieu Vandame doivent couper la ligne à Ouessant avant le mardi 5 janvier à 2h25.