publié le 11/11/2020 à 10:54

Mercredi 11 novembre, c’est Maxime Sorel, skipper de "V and B Mayenne", qui était en tête du Vendée Globe, suivi à plus de 18 milles par Benjamin Dutreux sur "Omnia Water Family". Jean Le Cam, sur "Yes we Cam", complète le podium. Ce trio a dû comme les autres affronter des conditions rudes avec des rafales à plus de 40 nœuds.

Parmi eux, Kévin Escoffier sur "PRB" a dû faire face à une importante voie d’eau. En cause ? Une vanne d’évacuation d’eau dans le puits de foil qui aurait cédé. "Forcément, c’est facile à gérer quand il y a 5 nœuds de vent, mais pas quand il y a 40 nœuds. Il faut que je tienne le coup avant de virer et je pourrais réparer ça".

Autre coup dur, et non des moindres : Jérémie Beyou, grand favori de cette 9e édition a percuté un objet flottant non identifié (Ofni). Résultat, un des safrans est endommagé. Le skipper de "Charal" prévoyait de réparer quand les conditions météo le permettront. Il a finalement décidé de faire demi-tour et de rentrer aux Sables-d'Olonne.

Tripon poursuit sa route

Armel Tripon a quant à lui décidé de mettre le cap sur les côtes espagnoles. Le skipper de "L’Occitane en Provence" a subi la casse du hook dans la nuit. "La voile est tombée à bord mais elle est récupérable, il y a des travaux à faire", explique la direction de course. Il a été envisagé dans un premier temps qu'il se rapproche de La Corogne afin de se mettre au mouillage et de réparer seul, à proximité des côtes. Mais il poursuit sa route.

Deux femmes ont par contre joué la prudence pour éviter cette forte dépression. Isabelle Joschke la navigatrice de "Macsf", a préféré virer de bord vers les côtes espagnoles afin d’éviter le gros de la dépression. Même option pour Alexia Barrier à bord de "4myPlanet", " parce que le front me faisait flipper. C’est un peu la guerre, j’ai 30 à 35 nœuds de vent, 2 à 3 mètres de creux".

Seule bonne nouvelle de la nuit passée, Fabrice Amedeo a pu reprendre la mer à la barre de "Newrest - Art et Fenêtres" après avoir passé deux jours et demi à réparer une fissure de 6 cm sur le mât, et à changer le hook. Il pointait à 570 milles du leader à 5 heures du matin.