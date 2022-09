US Open : pourquoi le match entre la Biélorusse Azarenka et l'Ukrainienne Kostyuk s'annonce tendu

US Open : pourquoi le match entre la Biélorusse Azarenka et l'Ukrainienne Kostyuk s'annonce tendu

Match sous tension à l'US Open. Au deuxième tour du tournoi new-yorkais, l'Ukrainienne Marta Kostyuk va défier la Biélorusse Victoria Azarenka ce jeudi 1er septembre. Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, certaines joueuses et certains joueurs ukrainiens, dont Marta Kostyuk, souhaitent que les Russes et les Biélorusses soient interdits de compétition. À ce jour, seul le tournoi de Wimbledon a pris cette décision.

Et avant le début de cet US Open, une exhibition a été organisée afin de collecter des fonds pour l'Ukraine. La Biélorusse Victoria Azarenka, ex-numéro 1 mondiale et 3 fois finaliste à Flushing Meadows, devait y participer. Ce choix de l'organisation a provoqué la colère de son adversaire du jour. Marta Kostyuk avait en effet menacé de ne pas participer à l'événement. Les organisateurs ont finalement retiré Victoria Azarenka du programme.

Et ce jeudi 1er septembre, Marta Kostyuk n'aura pas le choix d'affronter la Biélorusse. L'ambiance risque d'être glaciale entre les deux joueuses, malgré la chaleur étouffante prévue à New York.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info