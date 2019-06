24 Heures du Mans 2019 : la grande fête commence

publié le 09/06/2019 à 10:37

C’est ce dimanche 9 juin que débutent les festivités de la 87e édition des 24 heures du Mans dont RTL est la radio officielle. Le coup d’envoi a lieu en centre-ville du Mans, place de la République, pour les vérifications administratives et techniques qui se déroulent sur deux jours, dimanche 9 et lundi 10 juin.



Sur place, l’équipement et les licences des pilotes sont contrôlés tandis que les voitures sont mesurées en détails par les commissaires techniques afin de vérifier qu’elles sont bien conformes au règlement. Ces vérifications, appelées "Pesage" c’est aussi l’occasion pour les spectateurs d’approcher les voitures et les pilotes puisque cet événement est accessible à tous et gratuit.

"C’est toujours un grand moment que nous vivons ici. Chaque année, c’est la même ferveur avec tous ces gens qui sont là, toute la journée, pour nous encourager, se prendre en photo avec nous, discuter, partager. Il n’y a que Le Mans pour vivre des moments comme ça", explique Nicolas Lapierre, pilote de l’Alpine n°36.

62 voitures, 186 pilotes

Une fois ce passage obligé terminé, les écuries prendront ensuite place dans les stands du circuit où dès mercredi, les premiers essais se dérouleront sur les 13,629 km du circuit de la Sarthe. C'est jeudi soir, au terme de la dernière séance d’essais qualificatifs que sera établie la grille de départ de cette 87ème édition où, pour la première fois depuis sa création, 62 voitures, soit 186 pilotes prendront le départ.



À l’occasion de cette édition, et durant la Grande Semaine Mancelle, plusieurs anniversaires seront fêtés comme le centenaire de Bentley, les soixante ans de la première victoire d’Aston Martin mais surtout les cinquante ans de la marche victorieuse de Jacky Ickx qui remporta au volant de sa Ford GT40 l’édition 1969 après être parti bon dernier, le Belge n’approuvant pas le départ en épi.



Le départ de la 87ème édition sera donné samedi 15 juin à 15 heures. C’est la Princesse Charlène de Monaco qui baissera le drapeau de starter pour libérer les 62 voitures.

Comme l’an passé, c’est la Toyota Hybrid n°8 de l’Espagnol Fernando Alonso, du Suisse Sébastien Buemi et du Japonais Kazuki Nakajima qui fait office de favori pour la victoire finale.