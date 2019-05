24 Heures du Mans 2019 : la princesse Charlène de Monaco donnera le départ

publié le 09/05/2019 à 11:56

C’est la Princesse Charlène de Monaco qui donnera le départ de la 87e édition des 24 Heures du Mans, qui sera donné sur le circuit de la Sarthe le samedi 15 juin. Son Altesse sérénissime (41 ans), sportive de haut niveau, championne de natation, actrice impliquée du Grand Prix de Monaco de Formule 1, apprécie la compétition et la course automobile.



Elle a donc accepté d’être LA starter des 24 Heures du Mans 2019, qui compte parmi ses 62 équipages un trio 100% féminin engagé par Kessel Racing en catégorie LM GTE AM, composée de Rahel Frey, Manuela Gostner et Michelle Gatting.

L’an passé c’est le tennisman espagnol Rafael Nadal qui avait tenu le rôle de starter de l’édition 2018, deux ans après l’acteur américain Brad Pitt.