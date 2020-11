Le "Maxi Edmond de Rothschild" et le "Sodebo Ultim 3" dans le port de Lorient en octobre dernier

Les deux grands trimarans engagés sur le Trophée Jules Verne en cette fin d'année 2020 filaient déjà à pleine vitesse dans l’Atlantique, mercredi 25 novembre. C’est le "Sodebo Ultim 3" de Thomas Coville qui a franchi en premier la ligne de départ, située entre le phare de Créac’h (Ouessant) et celui du Cap Lizard (sud-ouest de l’Angleterre au large de Ouessant), à 2h55 heure française.

C’est ensuite à 3h26 que le duo Franck Cammas - Charles Caudrelier et leurs quatre équipiers sur le "Maxi Edmond de Rothschild" ont déclenché le chrono en laissant à vive allure, la pointe bretonne dans leur sillage. Avec un temps à battre de 40 jours 23 heures et 30 minutes, record détenu par Francis Joyon et "Idec Sport", les marins des deux géants des mers devront être de retour au large de Brest avant le 5 janvier 2021,à 2h25 pour "Sodebo Ultim 3", à 2h55 pour le "Maxi Edmond de Rothschild".

Si l'un des deux équipages y parvient, il deviendra le 10e de l’histoire à accrocher le prestigieux record du tour du monde à la voile. Sur "Sodebo Ultim 3", Thomas Coville a embarqué François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel et Matthieu Vandame. À bord du "Maxi Edmond de Rothschild", Franck Cammas et Charles Caudrelier sont accompagnés de Morgan Lagravière, Erwan Israël, Yann Riou et David Boileau.

Joyon, Peyron, De Kersauzon...

Le Trophée Jules Verne, tour du monde en équipage sans escale existe depuis 1993. Le premier détenteur du record a été Bruno Peyron, en 79 jours et 6 heures. Depuis, il a été battu huit fois, le dernier détenteur étant Francis Joyon et son équipage. Avant lui, Loïck Peyron, Franck Cammas, Olivier de Kersauzon, Peter Blake et Robin Knox-Johnston avaient inscrits leur nom au palmarès.

