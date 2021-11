Transat Jacques Vabre : un plateau exceptionnel dans la catégorie Imoca

Ce dimanche 7 novembre à 13h27, ce sont 23 monocoques 60 pieds (IMOCA) sur les 79 concurrents engagés, qui mettront le cap sur la Martinique qu’ils atteindront après une bataille acharnée en Atlantique nord de 5 800 milles nautiques (10 740km) en 16 ou 17 jours.

Contrairement au Vendée Globe, la course, comme à chaque édition, s’effectuera en double, sur ces luges océaniques pour la plupart équipées de foils, ces appendices qui permettent au bateau de voler au-dessus de l’eau et ainsi gagner en vitesse.

Grand favori de cette 15ème édition, le tenant du titre, Charlie Dalin sur Apivia. Le havrais arrivé en tête du Vendée Globe mais classé deuxième forme un duo redoutable avec Paul Meilhat, vainqueur de la dernière Route du Rhum.

Mais d’autres tandems vont aussi jouer la victoire, comme Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sur LinkedOut, Jérémie Beyou et Christopher Pratt sur Charal, l’Américain Charlie Enright et le Basque Pascal Bidégorry à la barre de 11th Hour Racing-Mālama ou encore Louis Burton, troisième du Vendée Globe et associé à Davy Beaudart à bord de Bureau Vallée

La flotte au départ du Havre comprend cinq équipages mixtes avec, entre autres, Manuel Cousin et Alexia Barrier qui ont tous les deux terminé le ‘Vendée’ cet hiver et qui allient désormais leurs forces à bord de Groupe SÉTIN-4myplanet. Enfin cette course marque également le retour à la compétition de Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe sur Maître CoQ IV et associé à Jean-Marie Dauris,

