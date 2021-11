Transat Jacques Vabre : la redoutable épreuve du Pot au Noir

C’est le Maxi Edmond de Rothschild barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier, leader depuis le départ le 7 novembre dernier du Havre qui est entré le premier dans le pot au noir ce dimanche 14 novembre. A 15 nœuds de moyenne, le trimaran géant des leaders a pu s’en extirper lundi matin et les poursuivants ont pu réduire l’écart, mais s’attendent eux aussi à être ralentis à présent.

Ainsi, SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche est revenu à 90 milles du leader qui file désormais vers le Sud pour aller contourner Trindade et Martim Vaz au large du Brésil avant de remonter le long des côtes, de passer une nouvelle fois le Pot au Noir pour rejoindre la Martinique.

Dans la catégorie Ocean Fifty, Primonial de Sébastien Rogues et Matthieu Souben bénéficie ce lundi matin d’une avance de 190 milles sur ses poursuivants dans l’ouest du Cap Vert. Les cinq concurrents de cette catégorie des multicoques 50 pieds vont eux aussi converger vers le Pot-au-noir

Chez les Imoca la bataille continue de faire rage pour ces monocoques qui évoluent le long des côtes africaines en formation groupée. La flotte est désormais scindée en deux, avec six équipages en éclaireurs, suivis, 250 milles plus au nord du reste de la flotte.

Au dernier pointage lundi 15 novembre à 8h, c’est Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sur LindedOut qui menaient la flotte devant Apivia de Charlie Dalin et Paul Meilhat.

Enfin en Class40 la tête de flotte se faufile entre les îles de l’archipel espagnol des Canaries. C’est Antoine Carpentier et Pablo Santurde del Arco sur Redman qui sont en tête.

Les premiers bateaux de cette 15ème édition (Ultime ou Ocean Fifty) sont attendus entre le 21 et le 23 novembre à Fort de France

