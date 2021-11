Transat Jacques Vabre : SodeboUltim3 a pu reprendre la course après un choc d’une extrême violence

« Ca y est, nous avons repris la mer et quitté la baie de Funchal » explique Thomas Rouxel vendredi 12 novembre à 7h. Depuis une heure du matin, le duo était en escale technique à Madère pour remettre le bateau en état après avoir heurté un objet flottant non identifié (OFNI) dans la nuit de mercredi à jeudi alors que Sodebo Ultim3 était 2è au classement général.

« Thomas (Coville) était à la bannette, j’étais à la barre quand il y a eu un choc d’une violence inouïe relate Thomas Rouxel. Je me suis retrouvé projeté à l’avant du bateau en heurtant tout ce qu’il y avait a heurter sur mon passage. C’était tellement violent qu’on pensait qu’on avait tapé un bateau.

Je ne fais pas de boxe mais je suis ce matin comme un boxeur après un KO. Mais ca va, je vais pouvoir naviguer. Ce n’est plus le même enjeu car nous sommes désormais loin des premiers, le but maintenant est d’arriver en Martinique comme les copains. »

Dans le choc survenu alors que le trimaran naviguait à plus de 25 nœuds, le foil tribord a été endommagé. Cinq membres de l’équipe technique se sont alors rendus en urgence à Madère pour que le bateau puisse repartir en course.

Au classement du vendredi 12 novembre à 7h, c’est le Maxi Trimaran Edmond de Rothschild barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier qui mène la flotte avec plus de 100 milles d’avance sur le duo François Gabart Tom Laperche à bord de SVR Lazartigue.

