Transat Jacques Vabre : cap sur la Martinique pour les 79 équipages

C’est l’ancien basketteur Boris Diaw qui, depuis le patrouilleur "Cormoran" de la Marine Nationale, a donné le départ ce dimanche 7 novembre au large du Havre. "Bon courage et bon vent à tous et rendez-vous en Martinique" a-t-il lancé dans la VHF aux 79 duos.

Dans une mer formée mais sous un beau soleil, c’est la maxi trimaran Edmond de Rothschild barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier qui a passé la ligne en premier et qui, trente minutes plus tard, a viré en tête à la bouée située au large d’Etretat, suivi quelques minutes plus tard par le tout nouveau trimaran SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche.

Lancés à plus de 25 nœuds, les cinq Ultimes engagés dans cette course ont rapidement mis le cap sur la pointe Bretonne qu’ils devraient atteindre dimanche dans la soirée. Dans la catégorie des Imoca, les monocoques 60 pieds, c’est le tenant du titre "Apivia", barré par Charlie Dalin et Paul Meilhat, qui a lui aussi pris le meilleur départ et passé la bouée de marque d’Etretat devant Bureau Vallée de Louis Burton et Davy Beaudart puis Linkedout de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière.

Trois parcours proposé

Dans la catégorie Ocean Fifty, c’est le duo Quentin Vlamynck et Lalou Roucayrol qui était en tête de la classe après une heure de course, alors que la flotte des Class40 était emmenée par le duo Antoine Carpentier-Pablo Santurde del Arco sur Redman.

Pour cette 15e édition, c’est la baie de Fort-de-France qui accueillera l’arrivée de la transatlantique en double, au terme de trois parcours. Le premier sera pour les Class40 et sera le plus court en distance : 4.600 milles. Il pourrait être bouclé en 17 à 22 jours.

Les Ocean Fifty et les Imoca feront route commune, direction l’archipel brésilien de Fernando de Noronha. Ces bateaux traverseront à deux reprises l’équateur et donc le Pot-au-noir. Au terme de ce parcours de 5.800 milles, les Ocean Fifty sont les premiers attendus à Fort-de-France, en 12 à 15 jours. Les Imoca, eux, pourraient mettre 14 à 17 jours.

Enfin, le parcours des Ultime, les bateaux les plus rapides du circuit, est forcément le plus long : 7.500 milles. Les équipages iront contourner Trindade et Martim Vaz au large du Brésil. Là encore, il faudra doubler le passage de l’équateur et du Pot-au-Noir. Arrivée à prévoir après 16 à 17 jours.