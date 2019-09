Transat Jacques Vabre 2019 : une 14e édition record

publié le 17/09/2019 à 17:26

C’est dans le cadre art déco du Théâtre de la Tour Eiffel que la 14e édition de la Transat Jacques Vabre a été présentée mardi 17 septembre, en présence des organisateurs mais aussi des 120 skippers qui prendront le départ. Cette course en double a lieu tous les deux ans depuis 1993 et arrivera à Salvador, dans l’état de Bahia au Brésil, pour la 6e fois, après un parcours de 4.350 milles nautiques.

"60 bateaux engagés, c’est un record, explique Gildas Gautier, délégué général de la Transat Jacques Vabre. Mais au delà du chiffre, c’est surtout le plateau qui sera très relevé puisque ce sera le dernier rendez-vous transatlantique à un an du Vendée Globe 2020. Voilà pourquoi toutes les stars de la catégorie Imoca, les monocoques 60 pieds seront au départ le 27 octobre prochain du Havre.

Il y a d'abord les deux grands favoris, Jérémie Beyou, associé à Christopher Pratt sur "Charal", et le Gallois Alex Thomson avec Neal McDonald sur "Hugo Boss". Les deux duos possèdent des luges océaniques à foils qui filent à près de 30 nœuds.

13 jours, 7 heures et 36 minutes en 2017

D’autres équipages sont aussi de potentiels vainqueurs : Charlie Dalin et Yann Eliès (vainqueur en 2017) sur "Apivia", Clarisse Crémer et Armel Le Cléac’h (vainqueur du Vendée Globe 2016) sur "Banque Populaire", Samantha Davies et Paul Meilhat (vainqueur de la Route du Rhum 2018) sur "Initiatives Cœur" ou encore Sébastien Simon et Vincent Riou sur "Arkea-Paprec".

30 Imoca seront au départ, mais également 3 Multi 50, dont celui de Thibaut Vauchel-Camus et Fred Duthil, et 27 Class40 avec parmi eux quelques pointures comme Kito de Pavant, au départ pour la 10e fois, Bertrand de Broc ou encore Marc Guillemot.

En 2017, Jean-Pierre Dick et Yann Eliès avaient effectué la traversée en 13 jours, 7 heures, 36 minutes et 46 secondes.