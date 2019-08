Le duo Delapierre-Audinet en or sur le futur plan d’eau des JO

publié le 31/08/2019 à 16:25

Quentin Delapierre et Manon Audinet ont réalisé la course parfaite ce samedi à Enoshima, au Japon. Les deux régatiers terminent quelques petits mètres devant les Italiens et s’offrent la médaille d’or. Mieux encore, le jeune duo (Quentin a 27 ans, Manon en a 26) termine devant un autre duo tricolore, les multiples champions du monde Billy Besson et Marie Riou qui ne terminent que 7e.

À un an des Jeux Olympiques cette médaille d’or en Nacra 17 des deux outsiders va compliquer la tâche de la Fédération Française de voile pour la sélection de l’équipe tricolore de la discipline pour les JO 2020.

"Il y a un an, on s'était donné des objectifs et l'un d'eux était de venir ici et de faire une belle performance. La cerise sur le gâteau est que nous nous sommes battu tout au long de la course avec les Italiens, champions du monde en titre" explique Quentin Delapierre.

Du vent, de la tension et un finish de folie ¿, Quentin Delapierre et Manon Audinet décrochent l’or ¿ en Nacra 17 sur l’étape de coupe du Monde à Enoshima, sur le plan d’eau des prochains JO ¿¿! ¿¿#hwcsenoshima #FRAsailing pic.twitter.com/Jwzmg1mzrM — FFVoile (@FFVoile) August 31, 2019

"Nous sommes arrivé sans pression puisque nous avions plutôt tout à gagner qu'à perdre. Cela a facilité notre navigation", ajoute Manon Audinet.

Outre cette médaille d’or, l'équipe de France de voile olympique a également décroché ce samedi 31 août au Japon une autre en or pour Louis Giard en planche RS:X, une en bronze pour Pierre le Coq en planche et Julie Bossard-Aude Compan en 49er FX.