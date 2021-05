Transat Concarneau - Saint-Barthélemy : le départ reporté à une date ultérieure

publié le 08/05/2021 à 14:19

La décision est tombée csamedi 8 mai en milieu de journée. Le départ de la 15e Transat Concarneau - Saint-Barthélem est reporté en raison des conditions très difficiles attendues les prochains jours dans le golfe de Gascogne et aux abords du cap Finisterre. Francis Le Goff, le directeur de course, a expliqué cette décision visant à préserver l’intégrité des marins et des bateaux.



"Cela fait quelques jours que nous surveillons l’évolution de la météo. Il y a deux dépressions. Une première rapidement après le départ avec une mer formée et du vent soutenu, soit des conditions déjà difficiles. Nous avions aussi un œil sur une deuxième dépression installée dans le golfe de Gascogne".

Les équipes d'organisation étudient les fichiers météo pour déterminer au plus vite une nouvelle date de départ. 18 bateaux Figaro 3, soit 36 skippers, devaient s’élancer dimanche 9 mai pour 3.980 milles théoriques à parcourir (6.405 km). Parmi eux, des marins chevronnés comme Martin Le Pape, Yann Eliès, Fabien Delahaye, Anthony Marchand, Gildas Mahé, Éric Péron ou encore Alexis Loison, mais aussi des débutants sur le circuit Figaro.

Le record à battre sur cette transat a été établi lors de la dernière édition par Adrien Hardy et Thomas Ruyant, en 18 jours, 11 heures et 48 minutes. Depuis 30 ans, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Alain Gautier, Armel le Cléac’h, Kito de Pavant, Charlie Dalin ou encore Paul Meilhat ont inscrit leur nom au palmarès de cette épreuve.