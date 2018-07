Transat AG2R La Mondiale : deux démâtages ce mercredi 25 avril

publié le 25/04/2018 à 11:30

Le voilier de Yoann Richomme et Martin Le Pape a démâté ce mercredi 25 avril à 6 heures du matin. Il se trouvait alors à 40 milles nautiques dans l’ouest des côtes portugaises dans un vent de 30 nœuds avec des rafales à plus de 40 nœuds, et une houle de 3 à 4 mètres.



Fort heureusement, les deux skippers ne sont pas blessés et travaillent à la sécurisation du bateau avant de décider du port de destination. Deux heures plus tard, le duo Benjamin Dutreux - Frédéric Denis a à son tour signalé que son navire venait de démâter.

Dans ces conditions de mer assez fortes qui devraient encore durer près de 48 heures, le duo Sébastien Simon et Morgan Lagravière (Bretagne CMB Performance) a accentué son avance en tête de la flotte puisque les deux hommes sont à plus de 14 milles devant Gildas Mahé et Nicolas Troussel (Breizh Cola) et 17 milles d’Adrien Hardy et Thomas Ruyant (Agir Recouvrement).

Une autre avarie avec Sateco - Team Vendée Formation

À 8h07, Benjamin Dutreux et Frédéric Denis ont appelé la direction de course de la Transat AG2R La Mondiale pour signaler que Sateco - Team Vendée Formation venait de démâter. Ils étaient cinquièmes au classement au moment de l’avarie. Benjamin Dutreux et Frédéric Denis ont rencontré dans la nuit les mêmes conditions que le reste de la flotte : vent de 30 nœuds avec des rafales à plus de 40 nœuds et une houle de trois à quatre mètres.





Les deux skippers ne sont pas blessés, ils ont pu sécuriser le bateau et font route au moteur vers Lisbonne distant de 150 milles comme confirmé par le skipper Benjamin Dutreux, qui gère la situation avec calme et lucidité.



Il s'agit du troisième incident de course depuis le départ, après le démâtage et certainement l’abandon à venir de Macif. En effet, mardi 24 avril au matin, Damien Cloarec et Damien Guillou (Saferail) ont dû abandonner et rebrousser chemin pour raison médicale, Damien Cloarec étant pris de violentes douleurs au dos et à une épaule.

Le 1er grand événement "course au large" de l'année

Après le passage du Cap Finisterre, place désormais à la descente vers les Canaries avec toujours des vents à plus de 35 nœuds. La 14ème édition de la Transat AG2R-La Mondiale, partie dimanche 22 avril de Concarneau, est le premier grand événement "course au large" de l’année 2018 avant la Solitaire du Figaro en août et la Route du Rhum en novembre prochain.



Cette transatlantique en double se déroule sans escale et sans assistance. Elle se dispute sur des monocoques monotypes de 10 mètres et suit un parcours océanique de 3.900 milles entre Concarneau et le port de Gustavia, à Saint-Barthélémy, où les concurrents sont attendus mi-mai.