Transat AG2R La Mondiale : une 14ème édition très ouverte

C’est la particularité de cette épreuve qui relie le port Breton à l’île de Saint Barthélémy : tous les équipages vont naviguer sur le même bateau, un "Figaro Bénéteau II" de 10 mètres. Quant à la traversée, elle se fait sans escale et sans assistance pendant près de trois semaines.



Autant dire que les skippers engagés dans cette course sont loin d’être des amateurs. Pour preuve, sont au départ cette année le duo vainqueur de la précédente édition, Thierry Chabagny et Erwan Tabarly, mais aussi les héros malheureux du dernier Vendée Globe Morgan Lagravière et Thomas Ruyant ainsi que l’heureux rescapé de la dernière Transat Jacques Vabre, Christopher Pratt.

"Je suis tellement passé près de la mort qu’aujourd’hui je profite de la vie, je fais ce que j’ai envie de faire c’est-à-dire vivre les aventures au maximum", explique le skipper Marseillais qui avait chaviré au large des Açores en novembre dernier qui avoue avoir au départ de Concarneau "aucune appréhension mais armé pour faire un podium".



De nombreux prétendants à la victoire

Premier grand événement "course au large" de l’année 2018 avant la Route du Rhum en novembre prochain et la Solitaire du Figaro en août, la Transat AG2R La Mondiale qui a notamment été remportée dans le passé par Armel Le Cléac'h, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam ou encore Alain Gautier n’a jamais aussi été ouverte tant les prétendants à la victoire sont nombreux.



En premier lieu Erwan Tabarly et Thierry Chabagny (Armor Lux - Gedimat) qui espèrent devenir la première doublette à remporter deux Transat AG2R La Mondiale. Mais les duos Gildas Mahé-Nicolas Troussel (Breizh Cola), Anthony Marchand-Alexis Loison (Royer-Secours Populaire) ou encore Adrien Hardy-Thomas Ruyant (Agir recouvrement) sont aussi cités pour le podium qui se jouera aux alentours du 12 mai prochain après 3.890 milles (7 205 km) de mer.



Enfin la seule équipe 100 % féminine de la transat sera composée de la Suisse Justine Méttraux associée à la franco-allemande Isabelle Joschke. 4ème de la Transat Jacques Vabre en novembre dernier, la Genevoise retrouve son ex coéquipière de Mini-Fastnet 2013. "Et nous comptons bien laisser un maximum de mecs derrière nous à l’arrivée à Saint Barth", lance avec le sourire Isabelle Joschke qui a récemment annoncé qu’elle sera, comme Justine, au départ du Vendée Globe 2020.



Justine Méttraux (à gauche) et Isabelle Joschke Crédit : Alexis Courcoux

Le départ de la 14ème édition de la Transat AG2R La Mondiale sera donné dimanche 22 avril à 13 heures, depuis Concarneau.