Transat AG2R La Mondiale : du beau monde pour aller à Saint-Barth

publié le 27/03/2018 à 15:36

Cette 14ème édition de la Transat AG2R-La Mondiale, présentée mardi 27 mars à Paris, est le premier grand événement "course au large" de l’année 2018. Avant la Route du Rhum en novembre prochain, avant la Solitaire du Figaro en août, cette transatlantique en double, sans escale et sans assistance va une fois de plus réunir les meilleurs skippers évoluant sur des monocoques de 9 mètres.



C’est la particularité de cette course : pour effectuer les 3.800 milles entre Concarneau et le port de Gustavia, à Saint-Barthélémy, les duos partent à armes égales, sans routage et analyse météo personnalisée, et surtout avec le même bateau, un voilier de type "Figaro Bénéteau II".



L'île est prête

Mais l’édition 2018 de cette Transat va surtout être le premier événement festif de l’île de Saint-Barthélémy depuis la terrible tempête qui s’y est abattue dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017.

"Peu à peu, la vie reprend sur l’île mais les stigmates sont encore visibles, explique Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélémy. Tout le monde travaille sans relâche pour que Saint-Barthélémy revive. Tout est prêt et nous sommes heureux de vous accueillir. Saint-Barthélemy a été très touchée par la solidarité qui s'est manifestée au lendemain du cyclone. Placer cette Transat AG2R La Mondiale sous le signe de la solidarité me fait très chaud au cœur".



Départ le 22 avril à 13h heure française

L’arrivée, mi-mai, des voiliers va aussi contribuer au redémarrage de l’activité touristique de l’île. Les bateaux devraient, comme à chaque édition, effectuer la traversée de l’Atlantique en une vingtaine de jours, le record étant toujours détenu par Kito de Pavant et Pietro d’Ali qui, en 2006, avaient mis 19 jours et 22 heures.



Les tenants du titre, Thierry Chabagny et Erwan Tabarly (22 jours et 1 heure en 2016) espèrent conserver leur couronne. Mais ils auront des concurrents très sérieux parmi les 19 autres équipages, à commencer par le duo Adrien Hardy-Thomas Ruyant ou encore celui composé de Sébastien Simon et Morgan Lagravière. Départ de la Transat AG2R La Mondiale le dimanche 22 avril à 13 heures de Concarneau.

Thierry Chabagny et Erwan Tabarly en 2016 Crédit : Frédéric Veille

La liste des engagés :

1. Loïs Berrehar-Erwan Le Draoulec (Concarneau Entreprendre)

2. Mathieu Claveau-Pierre Loulier (Les Frigos solidaires)

3. Damien Cloarec-Damien Guillou (Saferail)

4. Thomas Dolan-Tanguy Bouroullec (Smurfit Kappa - Cerfrance)

5. Corentin Douguet-Christian Ponthieu (NF Habitat)

6. Benjamin Dutreux-Frédéric Denis (Sateco-Team Vendée Formation)

7. Guillaume Farsy-Renaud Nicot (Cornouaille-Solidarité Saint-Barth)

8. Adrien Hardy-Thomas Ruyant (Agir Recouvrement)

9. Pierre Leboucher-Christopher Pratt (Guyot Environnement)

10. Martin Le Pape-Yoann Richomme (Macif)

11. Tanguy Le Turquais-Clarisse Crémer (Everial)

12. Yannick Livory-Erwan Livory (Intercation)

13. Gildas Mahé-Nicolas Troussel (Breizh Cola)

14. Anthony Marchand-Alexis Loison (Groupe Royer-Secours Populaire)

15. Justine Mettraux-Isabelle Joschke (Teamwork)

16. Éric Peron-Miguel Danet (Le Macaron French Pastries)

17. Pierre Rhimbault-Romain Attanasio (Bretagne CMB Espoir)

18. Sébastien Simon-Morgan Lagravière (Bretagne CMB Performance)

19. Erwan Tabarly-Thierry Chabagny (Armor Lux-Gedimat)

20. Ronan Treussart-Simon Troel (Les Perles de Saint-Barth)