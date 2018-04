publié le 14/04/2018 à 15:37

Le Maxi Banque Populaire IX a chaviré cette nuit aux alentours de 3h du matin alors qu’il naviguait au large des côtes marocaines. L’équipage composé d’Armel Le Cléac’h et de Pierre-Emmanuel Hérissé accompagnés d’un caméraman était à l’intérieur du bateau. Ils ont pu déclencher la balise de détresse et contacter le team technique à terre. Un bateau est tout de suite parti rejoindre le trimaran et son équipage. Tout le monde a finalement été secouru par la marine marocaine vers 14 heures. Les naufragés ont ensuite été accueillis au Consulat de France à Casablanca.



Un incident surprenant au vu des bonnes conditions de navigation. "Les conditions de mer et de vent étaient plutôt correctes au moment de l’incident", raconte Armel Le Cléac’h. "J’ai été m’allonger cinq minutes sur la bannette pour commencer une sieste. Le bateau a commencé à se lever très vite suite à une survente de vent, je n’ai pas eu le temps de sortir", précise le navigateur.



Je me suis retrouvé à l’envers dans l’eau qui avait inondé la cabane Armel Le Cléac’h, navigateur vainqueur du Vendée Globe 2017. Partager la citation





"Tout est allé très vite, le bateau a basculé sur le côté tribord. Je me suis retrouvé à l’envers dans l’eau qui avait inondé la cabane", confie Armel Le Cléac’h. "Pierre-Emmanuel m’appelait pour savoir si j’étais là. Nous arrivions à nous entendre entre deux vagues, j’ai réussi à sortir de là et à me hisser dans la coque centrale en sécurité avec eux, à l’abri", raconte le skipper.

"Tout a basculé en quelques secondes. Au moment où nous avons quitté le bateau, les trois coques et les bras étaient intacts, le mât quant à lui, est cassé en plusieurs morceaux". ¿¿Armel Le Cléac’h précise que pour l’équipe de Banque Populaire "une course contre la montre est maintenant engagée pour récupérer le bateau dans les plus brefs délais" et tout mettre en œuvre pour être au départ de la Route du Rhum en novembre prochain à Saont Malo.

Le bateau prenait la route pour disputer la Nice UltiMed

Parti de Lorient mardi, le bateau prenait la route de la Méditerranée pour y disputer dans quelques jours la Nice UltiMed. Le matin breton vainqueur du dernier Vendée Globe devait faire escale ce week-end à Cadix, en Espagne pour embarquer le reste de l'équipage qui devait l’accompagner sur la Nice Ultimed. Récemment sorti du chantier naval le maxi trimaran d'Armel Le Cléac'h avait récemment participé à une transat Lorient - Pointe à Pitre.

Armel Le Cléac'h sur son bateau Maxi Banque Populaire IX Crédit : Banque populaire

La rédaction vous recommande