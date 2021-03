Tournoi des VI nations : quel XV de France contre l’Angleterre ?

publié le 11/03/2021 à 17:55

Ce jeudi 11 mars, le sélectionneur des Bleus a annoncé la composition d’équipe qui va défier le XV de la Rose, ce samedi 13 mars à 17h45, à Twickenham. Alors que Romain Ntamack est laissé sur le banc, au profit de Matthieu Jalibert, Virimi Vakatawa effectue son retour au centre de l’attaque tricolore.

Conforté en numéro 10, Jalibert, enchaînera une troisième titularisation de rang de ce Tournoi des VI Nations 2021. Et en deuxième ligne, on retrouve à notre grande surprise Romain Taofifenua qui remplace Bernard Le Roux, forfait à la suite d'une élongation à une cuisse.

On compte également sur le retour de la paire de centres Fickou-Vakatawa. Au sein de la ligne de trois-quarts tricolore, on retrouve donc Virimi Vakatawa, qui a repris la compétition le week-end dernier avec le Racing 92. Il est associé à Gaël Fickou. En l’absence de Gabin Villière, opéré de la main et dans l'incapacité de jouer pendant 6 semaines, Teddy Thomas et Damian Penaud débuteront sur les ailes, tandis que Brice Dulin enchaîne à l’arrière.





Notre #XVdeFrance se déplace sur la pelouse de Twickenham avec l'ambition de s'y imposer ! Voici les 23 sélectionnés par le staff



Allez les Bleus !

Et pour pallier le forfait de Bernard Le Roux en deuxième ligne, on retrouve Romain Taofifenua, avec à ce jour 22 sélections. Sur le banc, le talonneur Camille Chat effectue son retour, alors que Pierre Bourgarit, est laissé en tribunes.