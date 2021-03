Tournoi des VI Nations : quand auront lieu France-Galles et France-Écosse ?

publié le 15/03/2021 à 16:15

Après la déception, la remobilisation pour aller chercher un sacre attendu depuis plus d'une décennie ? S'il ne peut plus réaliser le Grand Chelem (cinq succès en autant de rencontres) comme son prédécesseur de 2010, le XV de France de Fabien Galthié peut encore remporter le Tournoi des VI Nations 2021 et confirmer sa renaissance après une 2e place l'an passé, la première depuis 2011.

Lundi 15 mars, le classement est le suivant : 1er Pays de Galles (19 points, différence de points de +63), 2e Irlande (11 pts, +34), 3e France (10 pts, +39), 4e Angleterre (10 pts, +5), 5e Écosse (6 pts, +1), 6e Italie (0 pt, -142). Mais les Bleus ont encore deux matches à disputer, soit un maximum de 10 points à prendre (victoire avec un point de bonus offensif pour quatre essais marqués ou plus).

Pour espérer coiffer les Gallois, il faudra d'abord leur infliger leur première défaite du Tournoi, samedi 20 mars (21h00) au Stade de France. Le XV du Coq reste sur deux succès sur le XV du Poireau, 27-23 à Cardiff lors du Tournoi 2020 il y a 13 mois et 38-21 en test match en octobre dernier, après une élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2019. À l'inverse, en cas de succès, le Pays de Galles signerait son quatrième Grand Chelem depuis 2012.

France-Écosse le vendredi 26 mars ?

La date du dernier match des Bleus n'est pas encore officielle mais le vendredi 26 mars (21h) semble se préciser. L'Écosse est attendue au Stade de France après le report de la rencontre prévue le 28 février en raison de 16 contaminations au coronavirus dans les rangs français : 12 joueurs et quatre membres de l'encadrement, dont le sélectionneur Fabien Galthié.