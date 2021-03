Tournoi des VI Nations : "La victoire est envisageable", estime Olivier Magne

publié le 26/03/2021 à 07:45

La France tentera de gagner ce vendredi 26 mars le Tournoi des VI Nations. Elle affronte l'Écosse à l'occasion d'un match en retard, à 21h, au Stade de France, à Saint-Denis. La rencontre avait été reportée après la découverte d'un cluster au sein-même de l'équipe de France. L'équation est simple. Pour soulever le trophée, nos Bleus doivent surclasser leurs adversaires : 4 essais et 21 points d'écart ou 6 essais et 20 points d'écart pour rattraper les Gallois au classement.

Est-ce jouable ? Olivier Magne, ex-troisième ligne du XV de France, cinq fois vainqueur (dont quatre Grand Chelem) du Tournoi des VI Nations : "La victoire est envisageable parce que cette équipe a montré de réelles qualités sur l'ensemble du tournoi. Maintenant elle devra réaliser le match quasi parfait en termes de défense : ne pas prendre beaucoup de points, et surtout en marquer beaucoup à cette équipe d'Écosse. Le challenge n'est pas aisé pour notre équipe, mais c'est un énorme défi qu'elle a envie de relever, et on sent les Bleus prêts à aller chercher cette victoire dans des conditions difficiles".

L'ancien international partage d'ailleurs l'enthousiasme du public autour de cette équipe de France : "Il y a un véritable état d'esprit, symbolisé par cette envie, cette détermination à aller chercher une victoire dans les dernières minutes la semaine dernière face au Pays de Galles, et ça c'est un peu nouveau. On peut encore regretter son manque d'appétit sur le plan offensif, mais toujours est-il qu'elle est dans cette construction de bases solides avec une conquête forte et une défense très pressante".