Le XV de France aborde le début du tournoi des Six Nations avec un niveau de confiance maximum. Avec 13 victoires consécutives, un grand chelem réalisé l’an passé et

toutes les grandes nations battues depuis l’automne 2021, les coéquipiers d’Antoine Dupont débuteront le tournoi avec le statut de favori.

Ce statut se confirme aux yeux des Français, qui sont une majorité à les voir gagner le tournoi cette année. Selon le baromètre Odoxa pour Winamax et RTL, 63% des Français et 77% des amateurs de rugby les désignent comme les futurs vainqueurs de l’édition 2023, soit 9 points et 7 points de plus qu’à la veille du tournoi en 2022. L’Angleterre (12% et 10%) et le Pays de Galles (11% et 6%) complètent le podium des favoris.

Surtout, ceux qui désignent le XV de France, pensent très largement (77%) que ce dernier peut parfaitement réaliser le grand chelem, soit 9 points de mieux que leur pronostic de l’an passé sur la même question. 17% en sont même certains. Les Français aborderont le tournoi ce dimanche, avec une rencontre de poids contre l'Italie.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1.005 Français, dont 414 amateurs de rugby, interrogés les 1er et 2 février 2023. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas.

