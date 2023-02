Tournoi des VI Nations : les expressions à connaître avant le début de la compétition

Ce samedi 4 février, le Tournoi des VI Nations débute avec Pays de Galles - Irlande et Angleterre - Écosse. La France fera son entrée dans la compétition le dimanche 5 à Rome face à l'Italie.

Voici quelques expressions à retenir grâce à Jean-Pierre Gauffre qui publie Le rugby pour rire, un dictionnaire des expressions de l'ovalie aux éditions Sud-Ouest. Les expressions de rugby sont très nombreuses et surtout très imagées.

La première expression est "le rugby champagne" cela signifie que ça pétille, que ça joue de partout avec des passes spontanées et imprévisibles, c'est très français et chez nos amis Anglo-saxons, on appelle ça le "French Flair".

On peut également évoquer la terre promise c'est l'endroit où l'on souhaite déposer le ballon afin d'y inscrire un essai, cette expression à un côté romantique ou roman d'aventures avec le plus de passages en terre promise pour le XV de France on le souhaite.



Enfin le chef de gare, c'est très imagé ça évoque la vocation ratée de certains arbitres qui usent et abusent du sifflet comme sur un quai de gare. Rendez-vous ce dimanche 16h devant Italie-France pour sortir ces expressions ou encore pleins d'autres.

