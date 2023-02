Comment le XV de France inspire les jeunes joueurs du club amateur de Clermont La Plaine

2023 sera bien l'année de l’ovalie. La France accueillera la 10e édition de la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre. Et pour patienter, c'est déjà le retour du plus grand tournoi du monde, celui des Six nations, du 4 février au 18 mars, dont le XV de France sera l’un des grands favoris.



Pour Immersions, le podcast des grands reportages de RTL, Guillaume Frixon est retourné aux sources du rugby, dans l’un de ces petits clubs qui forment les champions de demain. Destination Clermont-Ferrand, en Auvergne.

Au club de Clermont La Plaine, on joue avec le ballon ovale dès l'âge de 3 ans. Bien plus qu’un sport, le rugby y est une vraie passion. La flamme a été ravivé par les exploits des Bleus qui alimentent les conversations des plus jeunes et de leurs éducateurs.

Dans ce club, toutes les tailles, tous les gabarits sont les bienvenus. Et chaque joueur a une très bonne raison d’aimer le rugby. "Ce sport, c’est l’esprit d’équipe, le jeu, cette espoir de devenir un grand joueur et d’être aimé par tous les autres", confie un jeune garçon, dont la star préférée est Antoine Dupont, le demi de mêlée du Stade toulousain et capitaine du XV de France.





"Le niveau national fait partie de la vitrine de notre rugby en France. Quand on a un bon XV France, les jeunes seront forcément attirés à venir jouer au niveau amateur", explique Yvan, qui entraîne les jeunes de 14 ans.

