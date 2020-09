publié le 12/09/2020 à 07:30

Pour la huitième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Le Tour de France, c'est une histoire de famille, raconte l'écrivain, samedi 12 septembre. Il y a, devant la télé ou dans les lacets du col du Galibier, la grand-mère, le grand-père, les parents, les enfants, la tantine et les cousins. Au sein du peloton, c'est aussi une histoire de famille, et l'on ne compte plus les fratries qui roulent en tête".

"Je me souviens des frères Schleck, Frank et Andy, et de leur père Johny, solide équipier du mousquetaire castillan Luis Ocana. Je me souviens très bien des frères Indurain, l'aîné, Miguel, quintuple vainqueur du Tour de France, et le cadet qui, fidèle à son prénom, Prudencio, sortait rarement du peloton".

Le gamin a 19 ans. Il s'appelle Jacques Anquetil Christian Laborde Partager la citation





"Je me souviens des frères Pélissier. Henri, qui remporte le Tour de France en 1923 ; Charles, roi du sprint et coureur le plus élégant du peloton ; Francis, enfin, vainqueur de Bordeaux-Paris et directeur sportif d'un gamin pâle, aux yeux cernés de mauve, que l'on imagine de santé délicate et qui, le 2 septembre 1953, remporte le Grand Prix des Nations. Le gamin a 19 ans. Il s'appelle Jacques Anquetil".