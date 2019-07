publié le 28/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Le Tour de France arrive à Paris où il n'y a plus d'étape depuis la victoire en 2005 d'Alexandre Vinokourov, qui avait résisté au retour du peloton" estime l'écrivain dimanche 28 juillet. "Sur les Champs-Élysées, depuis 2005, on assiste désormais à un défilé sans relief de vélos, de maillots, de casques et d'oreillettes. Ça tourne, ça tourne, y a la cloche mais y a pas la course, juste un sprint massif, illisible".

"Nous exigeons le retour du Tour à Paris, clame Christian Laborde. Nous voulons une étape, une vraie étape, avec un Tour qui peut se gagner, ou se perdre, le dernier jour, comme ce fut le cas en 1947 avec la victoire de Jean Robic, comme ce fut le cas en 1968 avec celle de Jan Janssen. En ces temps-là, y avait du suspense, l'après-midi, à Paris".